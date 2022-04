Elsa LAMBERT

Diplômée d'un Master 2 RH de l'IGS Paris en 2011, j'ai acquis des compétences en Recrutement, Administration du Personnel et Communication au cours de mes trois premières années d'expérience professionnelle.



Je suis depuis Aout 2014, Adjointe de Direction et Responsable des services généraux (5 services, 6.5 ETP) au sein d'un EHPAD (60 lits + 10 places d'accueil de jour).



J'y développe polyvalence, sens de l'organisation, pragmatisme, et aptitudes managériales.



Decouverte d'un nouveau secteur : le medico-social.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Marketing RH

GRH

Développement RH

Agroalimentaire

Gestion des compétences

Recrutement