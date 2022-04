Elsa MATHIEU

Je suis actuellement à la recherche d’un emploi (Intérim, CDD, CDI) à Dijon et principalement dans le milieu du secrétariat. Je peux étudier toutes opportunités dans un nouveau domaine.

Ayant effectuée plusieurs stages en entreprise durant mon cursus scolaire, ils m’ont permis d’avoir une approche concrète du milieu du travail. Le poste que vous me proposerez me permettra de développer de nouvelles compétences professionnelles ainsi que personnelles.



Mes compétences :

Secrétariat

Vente

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Gestion