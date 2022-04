Elsa MONCORGÉ

Mon engagement vers les Ressources Humaines trouve sa source dans la conviction qu'elles constituent LA valeur ajoutée des entreprises.



Mes expériences professionnelles et les missions qui m'ont été confiées tendent à démontrer que les enjeux actuels du marché de l'emploi nous imposent à tous de reconsidérer la place de l'individu dans les organisations. Chacun va devoir créer les conditions d'attraction de ses futurs collaborateurs.



Ces expériences ont été riches car j'ai toujours intégré des entités en adéquation avec mes valeurs. Plus que les compétences des individus, c'est cette adéquation qu'il faut chercher à mettre en lumière.



Je souhaite aujourd'hui mettre à profit mes compétences developpées au travers de ma formation et de mes expériences pour me spécialiser dans le recrutement. L'objectif étant d'acquérir une expertise métier dans différents secteurs d'activités.



Pour me contacter : elsa-per@club-internet.fr

0634454899



Mes compétences :

Audit

Banque

Classification

Conseil

Formation

Organisation

Paie

Psychologue

Recrutement

Rémunération

Ressources humaines

Psychologie