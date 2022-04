Elsa POUPINEAU

Traductrice diplômée de l'ISIT, je navigue entre la traduction / rédaction presse, média, audiovisuelle et institutionnelle depuis plus de 15 ans, dans le cadre de collaborations régulières (presse, société de services audiovisuels, agence de traduction). Je suis également rompue au travail de réécriture et de synthèse. Mes domaines de prédilection: traduction institutionnelle, journalistique/éditoriale (couverture de thématiques très variées allant de sujets de société à des domaines plus techniques, dont le médical en particulier).



Mes compétences :

Traduction

Rédaction

Communication

Édition

Presse