Elsa VAERNEWYCK

De retour d'un séjour d'un an au Canada, je souhaite à présent m'installer sur du long terme. Je suis à la recherche d'un poste dans lequel je puisse m'investir, dans le domaine social ou médico-social (éducation pour la santé, prévention santé, insertion sociale,...), en tant que coordinatrice, chef de projet, chargée de mission, chef de service, directrice adjointe...

Chef de projet pour le Département du Pas-de-Calais avant mon départ, j'ai notamment piloté la création de la plateforme ELSAA (Entente Locale pour le Soutien aux Aidants de l'Audomarois). Je possède donc une bonne expérience en conduite de projet, ainsi qu'en développement et en coordination de réseau.





Mes compétences :

Aide aux aidants

Education

Education à la Santé

Entraide

Insertion sociale

Prévention

Promotion

Promotion de la Santé

Santé

Santé mentale

Conduite de projet

animation et coordination de réseau