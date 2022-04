Christelle HOUELEKOU

Mon parcours professionnel actuel, est tourné vers la conception, la mise en œuvre et l'évaluation d'actions de santé en direction de populations, vulnérables notamment. L'objectif est de développer des compétences psychosociales chez elles histoire de leur permettre de faire des choix judicieux et responsables en matière de santé. je suis ouverte à toute opportunité( études, recherches scientifiques, mission de chargée de prévention/promotion de la santé, chargée de suivi évaluation de politiques et programmes publics de santé)



Mes compétences :

Education à la Santé

Enquête qualitative

Humanitaire

Partage d'expériences

Partenariats

Prévention

Promotion de la Santé

Recherche Action

Santé Publique

Evaluation

Politiques territoriales de santé

Études quantitatives

Recherche interventionnelle