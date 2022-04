Elsa VAURILLON

Depuis décembre 2007 : DERMSCAN

Responsable d'essais en Analyse sensorielle et Tests consommateurs.

. Etudes sensorielles au sein du centre d'essais cliniques, prestataire spécialisé dans l'évaluation des produits cosmétiques et études consommateurs.



2007 : Institut d'Expertise Clinique

Chargée d'études

. Etudes cliniques d'efficacité sur tous types de produits cosmétiques et études d'acceptabilité des qualités cosmétiques : devis, mise en place et suivi des tests, analyse et interprétation des résultats, communication au client



2006-2007 : GIVAUDAN

CDD de 13 mois : Givaudan France Fragrances (Argenteuil), Market Research Scientist - Analyse sensorielle

. Etudes consommateurs en interne : mise en place, gestion des ressources humaines et matérielles, élaboration de nouvelles méthodologies, élaboration de questionnaires, focus-groupes, exploitation de bases de données sur les usages et attitudes des consommateurs, interprétation et présentation des résultats

. Mise en place des tests (intensité, substantivité, classement, triangulaire, association odeur/couleur, odeur/concept, études diverses, ...) : création et gestion des séances, entraînement du panel, exploitation statistique, analyse et présentation des résultats



2003-2004 : RHODIA

Apprentissage dans le cadre du DESS (9 mois) : RHODIA, Centre de Recherche de Lyon (69), section Application - Technical Service Flavours & Fragrances

Etude sensorielle des notes santalées : épreuves discriminatives et descriptives (profil, puissance,…)

Formation olfactive

Evaluation des matières premières destinées à la parfumerie : olfaction, stabilité, mise en application

Rédaction d'un compendium des produits F&F Rhodia



2003 : MANE

Stage conventionné de 5 mois – MANE ET FILS au Bar sur Loup (06), section Parfumerie Market Research

Mise en place d’une nouvelle méthode d’analyse sensorielle : Profil flash et Cartographie des préférences. Présentation de la méthode, constitution du groupe d'experts, mise en place du test consommateurs, essais, exploitation des résultats.

Gestion des tests consommateurs, choix de la cible, brief des agences, réalisation des questionnaires, suivi du terrain, traitement des données, exploitation et présentation de résultats



2001 : Société de Panification du Val d'Oise

Stage conventionné de 10 semaines - Pierrelaye (95)

Mise en place d’un plan HACCP (procédures et enregistrements)

Formation à l’hygiène et encadrement du personnel



Eté 2005 et hiver 2006 Conseillère de vente – MADURA – Lyon



Mes compétences :

Agroalimentaire

aromes

Cosmétiques