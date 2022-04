Else LACROIX

Pratiquant depuis toujours de nombreuses disciplines corporelles (danse, modern' jazz, yoga, pilates, fitness, stretching, gym suédoise, barre au sol...), j’ai découvert la puissance et la portée du Stretching Postural®. Ce fut une vraie rencontre !

Je me suis très vite passionnée pour cette incroyable technique. Après m’être formée et avoir obtenu ma licence*, je dispense désormais des cours dans différents centres de l’ouest parisien, ainsi que des cours de stretching et de gym fusion.

J’accompagne ainsi de façon suivie toutes les personnes soucieuses de réconcilier corps et esprit, en libérant tensions et blocages générés par le quotidien.

Je m’attache à l'importance de décompresser, et d'évacuer le stress et les tensions, par le biais d’une activité physique douce qui harmonise physique et psychisme, et élimine le mal de dos.

Forme, bien-être, ressourcement, lâcher-prise, anti-stress, mais aussi bienveillance et concentration… sont les maîtres-mots qui ponctuent chacun de mes cours. Ils contribuent à améliorer la performance en entreprises et lutter contre les risques de burnout en procurant un véritable mieux-être au travail.

J’ai vraiment à cœur de faire découvrir et partager les nombreux bienfaits de différentes pratiques corporelles douces qui génèrent un effet antistress physique et mental et permettent de retrouver bien-être et sérénité.

J’interviens aussi bien en entreprises qu’auprès des particuliers sur Paris ouest et les Hauts-de-Seine : La Défense, Courbevoie, Neuilly-sur-Seine, Asnières, Levallois-Perret, Bois-Colombes, Colombes…



* Diplômée et Titulaire de la licence SP®EFM : Stretching Postural® - Enseignement - Formation - Méthode

Certifiée SP®EFM



