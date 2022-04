Elsie VERITE

Après une réorientation en 2007, je me suis naturellement orientée vers un métier commercial. En effet née d'une famille de commerçants, la vente et la relation client m'ont toujours attirés. Ayant une formation initiale en psychologie, le contact humain et la communication font partie de mes atouts. Dotée d’une forte capacité d'engagement et d'organisation, je suis avide de nouveaux challenges.



Mes missions successives m’ont permis d’aborder les domaines techniques de l’assurance, de la banque, de la promotion immobilière ainsi que de l’analyse patrimoniale et donc d’affiner mon choix et mes objectifs professionnels.

Actuellement sur des fonctions managériales d'une équipe de conseillers en gestion de patrimoine déployés sur 8 départements.



Mes compétences :

gestion de patrimoine

immobilier

commerciale

Management