Vous recherchez une gestionnaire de paie?

Je suis la candidate qu'il vous faut.



Riche d'une expérience de 7 années en comptabilité fournisseurs, je valide actuellement des compétences de GESTIONNAIRE DE PAIE ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL.



Je suis actuellement en stage au sein du cabinet Cofigex jusqu'au 28 avril 2016.



A l'issu de mon stage, je pourrai soutenir votre équipe pour:

- Élaborer la paie, gérer les charges et les déclarations sociales,

- Assurer la gestion administrative du personnel

- Appliquer la législation en matière de salaire et de contrat de travail

- Réaliser un bilan social et établir les tableaux de bord



Mes qualités : rigueur, dynamisme, implication, discrétion, réactivité.



Vous pourriez me contacter au 0619171484



Bien à vous,



ELVIRE DA SILVA



Mes compétences :

Informatique

Gestion administrative

Paie

Comptabilité

PAIE ET GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL ( trai

Comptabilité ( traitement de factures, règlement f

Informatique ( Word, Excel, Baseware, Kofax, Ariba