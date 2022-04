Elyette FLAO

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Depuis près de 20 ans, je baigne dans l’univers de la presse, de l’édition et de la communication globale. Aujourd'hui, je suis directrice associée de la société EMAPRESS, agence spécialisée dans l'information et la communication écrite.



Rôle : prendre en charge des projets dans leur globalité et trouver des solutions adaptées en fonction des contraintes techniques, organisationnelles, financières.

Savoir-faire : réalisation de publications clés en main ou sur mesure (rédaction, maquette, corrections...), création ou refonte de formules, formation aux techniques rédactionnelles, étude de lecteurs.

Domaines d’intervention : associations, entreprises, institutions, groupes de presse.

Pour + d’infos :Array



A très bientôt sur Viadeo !



Mes compétences :

Presse

Édition

Communication