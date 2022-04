Elyne OLIVIER VALENGIN

Plus de 10 ans d'expérience en patrimoine et urbanisme : la géomorphologie des villes et du territoire, la prospective ubaine, l'urbanisme patrimonial, l'histoire de la construction (églises, châteaux, évolution des techniques et des matériaux mis en oeuvre, fresques...) et les aménagements de parcs et jardins, sont les expertises et les projets que j'ai pu développer durant mon parcours.



Compétences :

- Analyser la ville ou le territoire pour proposer une nouvelle urbanité

- Analyser les bâtiments anciens du point de vue historique et architectural dans le cadre de dossier de restauration par des architectes du patrimoine.

- Concours de promotion immobilière

- Scénographie/ Travail sur la couleur des lieux (expositions, musées, galeries, hôtels particuliers)



Mes compétences :

Scénographie

Urbanisme

Archives

Patrimoine

Art

Histoire

Architecture