Elysabeth RUIZ

Mobile, organisée, tenace , je m'adapte à toutes les situations de vente avec tact et diplomatie.

Ayant touché à la vente conseil , vente b to b et b to c, et ayant fait mes preuves dans la formation et l 'accompagnement des équipes en tant que responsable commerciale ou chef des ventes, ,je cherche un poste de Commerciale confirmée dans de nouveaux secteurs d'activité pour lesquels j'aimerai m'investir professionnellement : la Grande distribution et les Laboratoires médicaux , sur les secteur Languedoc Roussillon Midi Pyrénées et départements adjacents.

Accepte poste de technico commercial dans ces nouveaux secteurs d'activité .

Mobile et sans obligation familiale .



Mes compétences :

Adaptabilité et esprit d'initiative

Ténacité et concrétisation

Autonome et responsable

Management d'équipe

Relationnel aisé

SAP QM CA

Réseaux sociaux

Microsoft Windows 8

Microsoft Excel