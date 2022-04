Emeline ANDRÉ

Passionnée par les langues et les visions du monde, j'ai choisi d'enseigner la mienne pour en apprendre plus sur celles des autres.

Approche communicative et actionnelle.

Cours sur mesure.



Mes compétences :

Elaboration d'une démarche pédagogique

Evaluation des besoins langagiers

Supports pédagogiques authentiques

Evaluation des acquis

Prévalence de l'oral

Communication

Formation