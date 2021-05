Emilie BLOT

DOMAINES D'EXPERTISES:

Conseils en Evolutions Professionnelles

Psychologie clinique et du Travail

Mobilité & transitions

Spécialiste Orientation et Insertion Professionnelle

Formatrice

Bilans de Compétences

Développement personnel-Hypnose-Bien être à 360 degrés



Mes compétences :

Entreprendre, Responsabilité, Créativité

Animation de groupes

Formatrice plurivalentes

Accompagnements personnels et collectifs

Entretiens professionnels

Risques psychosociaux

Processus psycho-sociologiques et cliniques

Flexibilité et approches holistiques

Suivi personnalisé et accompagnement sur mesure

Psychologie

Développement des compétences