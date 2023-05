Emilie FAICT

Dynamique et dotée d'un grand sens relationnel, je suis animée par le fait d'apporter du sens à mon travail, et c'est pourquoi j'ai toujours été à la recherche de nouveaux projets à porter.



Actuellement en poste chez Unilever en tant que demand planner sur la catégorie Food Dressings, j'évolue au quotidien en interaction avec tous les services de l'entreprise en apportant mon orientation business et stratégique ainsi que mes qualités de coordinatrice.



Impliquée, autonome et avide de challenges, j'apprécie d'évoluer dans un contexte international et porteur de croissance.



Mes atouts :

> Goût du challenge

> Sens de l’écoute, ouverture et humanisme

> Rigueur

> Polyvalence



Spécialisations : planning, Gestion de projet, Supply-Chain, Marketing opérationnel, Commerce



Mes compétences :

Outils d'aide à la vente

Marketing opérationnel

Campagne de publicité

Portefeuille clientèle très important

Relation clientèle

VIP Hospitality

Brief créatif

Cosmétiques

Supports de communication

Analyses marketing

Gestion des réclamation client

Élaboration de business plan et évaluation d'

Flagship

Politique commerciale tarifaire et promotionn

Négociation des tarifs

Accueil physique et téléphonique

Commercial

Merchandising

Coordination de projet

Promotion des ventes

Veille concurrentielle

Management d'équipe

Plans marketing

ACHAT D'ESPACE PUBLICITAIRE

Gestion des stocks

Marketing des services

Vente

Luxe

Packaging

Gestion de la relation client

Tourisme

Agroalimentaire

Gestion de projet

Management

Budgétisation

Logistique

Briefing

Négociation

Reporting

BW analysis

Business planning

Coordination de projets

SAP Production Planning