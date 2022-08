Emilie MAIGNAN

Autonome, sérieuse et ponctuelle sont les trois qualités qui définissent le mieux ma personnalité.

Au-delà de ces qualités, je maîtrise les outils informatiques ainsi que l'anglais.



Mon parcours est assez orienté vers l'international puisque j'ai été fille au pair pendant un an en Angleterre, et de retour à mes études, j'ai effectué un stage à Malte afin de conserver mon anglais.



Mes compétences :

Bureautique

Internet

Ciel Compta

Gestion de contrats

Cahier des charges

Gestion financière

Organisation d'évènements

Gestion de la relation client

Suivi commercial et administratif

Gestion administrative

Gestion des stocks

Relationnel

Travail en équipe

Adaptabilité

Organisation

Dynamique

Traduction anglais français

Autonomie professionnelle

Réactivité