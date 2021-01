Emilie MATHET

Mes différentes expériences professionnelles en tant qu'assistante administrative et commerciale ont confirmé mes qualités organisationnelles et relationnelles (gestion d'une agence en parfaite autonomie).



Rigueur dans le travail, sens des initiatives, grande capacité d'écoute et de conseil, et conscience professionnelle sont mes principales qualités.



Mes compétences :

Organisation du travail

Conseil

Commercial

Communication

Administratif PME

Ecoute

Action commerciale

Gestion de portefeuille

Gestion administrative