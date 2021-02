Emmanuel BLANC

Je désire mettre à profit mon expérience en innovation et développement produits pour m’impliquer dans le pilotage de projets techniques en relation avec l’international.

Habitué à ne jamais rester dans ma "zone de confort", je suis intéressé par un challenge qui me permettra d'apporter mes compétences sur des projets innovants et complexes.



Mes expériences, mon engagement et ma curiosité, me permettront de mener ces projets avec rigueur et dynamisme.



Spécialisations :

Mécanique / mécatronique

Recherche & Innovation

Architecture véhicules (carrosserie et moteur)

Véhicules électriques

CAO

Engineering produits (auto, électrique, médical)

Pilotage projet

Bon niveau en langues (anglais courant, allemand, espagnol)



Mes compétences :

Electricité

Ingénierie

Catia

Automobile

Architecture

Mécanique

Gestion de projet

Energies renouvelables