Olivier LATRU

Accompagnement opérationnel et conseil en management de projet dans le secteur Industriel / Manufacturing :

- Développement de nouveaux produits

- Investissement industriel

- Portefeuille projets

Formateur :

- Construction d'ingénierie pédagogique

- Animation de formation

Management d'équipe interne :

- Encadrement et management de consultants sur missions

- Responsable de la qualité et de la rentabilité des missions avec portage d’affaires et contrôle de l’atteinte des objectifs clients

Développement commercial :

- Gestion et fidélisation d'un portefeuille de clients

- Construction des propositions en réponse aux appels d’offre ou aux cahiers des charges clients

- Élaboration de nouvelles offres de prestation



Mes compétences :

Calcul de Structure

Management de projet

Analyse de risque

Pilotage opérationnel

Performance projet

Qualité projet

Industrialisation

Développement produit

Investissement industriel