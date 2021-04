Emmanuel BOUTHORS

J'ai participé à de nombreux projets d'implémentation de solutions SI tant dans le domaine industriel que logistique. J'ai réussi dans ces missions grâce à ma capacité d'adaptation, mes qualités d'écoute, d'organisation et d'analyse, et ceci dans le respect de la qualité et des délais.

Aujourd'hui, mon souhait est de valoriser ces aptitudes et compétences sur un poste de gestion de projet chez un client final.



Mes compétences :

Reporting

Conduite du changement

Pilotage d'activité

Gestion de projet

Planning

Analyse des risques