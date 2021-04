Emmanuel CAPPUCCIA

Bonjour,



Intervenant Animateur, je dirige depuis plus dune dizaine dannées des ateliers et des stages dinitiation à la Bande Dessinée. De façon plus ponctuelle, je suis également illustrateur en communication visuelle. Je mène mes activités en partenariat avec la société AGC Portage Salarial.



Vous êtes une structure daccueil de loisirs, un organisateur de séjours de vacances, ou vous appartenez à lEducation Nationale. Vous souhaitez faire découvrir à vos élèves, aux enfants et aux jeunes gens dont vous avez la charge, une discipline associant écriture et dessin, alliant savoir faire-technique et intuition créative, une activité pouvant révéler des talents et servir de pédagogie parallèle ?

Je vous propose 4 formules de prestations :



- Un Stage dune durée de 10 à 15 heures étalées sur 5 jours.

- Des ateliers hebdomadaires de 2 h à 2 h 30 le mercredi ou en fin daprès-midi.

- Des interventions ponctuelles et à la carte de 2 à 3 h sur un thème graphique précis (anatomie/ création de personnages, paysage & perspective, découpage séquentiel/ mise en images, etc).

- Des interventions ponctuelles de 2 h à 3 h sur le thème du scénario (genre, codes, structure, forme).



Vous êtes une structure entreprenariale, associative, ou une collectivité. Vous souhaitez faire de la communication en interne, transmettre un message à de futurs clients, vous adresser au public. Et si vous utilisiez la Bande Dessinée ?



Je me mets au service de votre projet et vous accompagne dans sa réalisation, en instaurant une relation de travail confortable, basée sur léchange et vous assurant un suivi de chaque étape.

Une première phase découte et danalyse définit les contours de notre collaboration, et nous amène éventuellement à lécriture à 4 mains dun cahier des charges.

Nous étudions ensemble les possibilités dun scénario favorisant la mise en images de votre message, et je vous assiste si vous le souhaitez dans la rédaction de ce-dernier.

Viennent ensuite une phase de recherches et la proposition de plusieurs options.

La réalisation proprement dite se fait au travers dune série dallers-retours vous permettant de valider ou dinfirmer chaque étape, de sorte que nous puissions effectuer des changements sil y a lieu.

La production finale peut aller de la simple illustration à un fascicule de plusieurs pages, en noir et blanc comme en couleurs.



Vous pourrez découvrir mon univers et me contacter à partir des liens suivants :



Blog : https://thelittleartofmanu.blogspot.com

Ateliers/ Stages BD : https://thelittleartofmanu.blogspot.com/search/label/Ateliers%20BD%2F%20Comic%20Art%20Workshops

Portfolio : http://thelittleartofmanu-portfolio.blogspot.com



Contact : contact@thelittleartofmanu.com



Cordialement,



Emmanuel



Mes compétences :

The gimp

Inkscape

Storyboard

Éducation

Écriture

Communication

Bande dessinée

Illustration

Dessin

Pédagogie de Projet

Animation d'ateliers