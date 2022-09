Emmanuel CONNAN

Souhaitant capitaliser sur plus de vingt années dans l’informatique, (sur des postes de technicien micro, de responsable de parc informatique, dont 12 années chez Nestlé) et sur ma formation récente à l’IPI (Groupe IGS) m’ayant permis d’obtenir une certification diplômante de niveau Bac+5 de Chef de Projet Informatique, je désire à présent relever de nouveaux défis.

Je propose mes compétences de poste de chef de projet afin de :

• coordonner des équipes

• gérer des plannings et des budgets

• piloter des projets de toute envergure (technique / logiciel)



Mes compétences :

Windows server

Windows

Mobile

Mac OSX

Parc informatique

Blackberry

Réseau

Mac OS X

Iphone

Management

Gestion de projets

Scrum méthode Agile

Gestion du changement

CMMI

PRINCE2 methodology

ITIL V3

ISO 20000

Gestion de projet

Audit

budgets

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 7

CMMi - Capability Maturity Model Integration

EasyVista

Service Now