Emmanuel GACOGNE

DIRECTEUR FINANCIER OPERATIONNEL – INTERNATIONAL ET MULTI-SITES

BUSINESS PARTNER - MANAGEMENT DE TRANSITION - RESTRUCTURATION



20 ans et + d'expériences professionnelles en Finance, en Audit et en Contrôle de Gestion



Dynamique et motivé, j'aime les difficultés et les challenges

Analytique et méthodique, j’excelle à résoudre les problèmes

Proactif et efficace, mon seul credo reste la valeur ajoutée, les résultats dégagés

Créatif et innovant, je sais trouver des alternatives efficaces et opérationnelles

Intuitif, je sais bien ressentir, analyser les situations

Droit, intègre, ouvert d’esprit, avec une bonne qualité d’écoute, je sais gagner la confiance des gens



Mes compétences :

Directeur Financier

DAF

Restructuration d'entreprise

Fusions acquisitions

Optimisation des process

Reporting

Information Technology

Audit

Analyse financière

Contrôle de gestion

Contrôle interne

Management

SAP R/3

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Hyperion Financial Management

Microsoft Word