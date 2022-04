Emmanuel LORIOT

Bonjour. Bienvenue sur mon profil.

J'ai 48 ans, 2 enfants. Je suis marié, sportif, bon vivant.

Commercial polyvalent France et Export. Trilingue anglais espagnol.

Expérience terrain et back-office dans les secteurs industrie, médical, agro-alimentaire, biens d'équipement.

Depuis Septembre 2018, j'ai rejoint les Carrières de Bontemps en Dordogne où je gère un portefeuille de clients européens.

Merci pour votre visite et à bientôt.



Mes compétences :

Administratif

Assistant

Gestion portefeuille clients

Commercial

Administration des ventes

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Prospection internationale

Autonomie professionnelle

Salons internationaux

Price Negotiation

Back Office

Databases

IBM AS400 Hardware

Navision

SAP

SAP IS CS

Sage 300 ERP

Sage Accounting Software

Sage Accounting Software > Sage Line 100

Sage Accounting Software > Sage Line 500

Sage Business Management Software > Sage 1000 Suit

Sage Business Management Software > Sage 200 Suite

Sage Business Management Software > Sage 50 Suite