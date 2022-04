Emmanuel MAILLET

Expert du droit et des relations social, de la formation et du développement professionnel. Mon parcours est riche des métiers RH que j'ai exercé (Formation, Juridique, ADP, recrutement...), dans des PME ou des groupes Internationaux.



Depuis 12 ans au service des DRH et Dirigeants des 30 sociétés composant le Groupe Adecco en France, pour les accompagner dans la conduite de tous leurs projets d'entreprise, projets sociaux, les relations collectives du travail, et les relations individuelles avec leurs collaborateurs.



Intervenant auprès de publics universitaires afin de partager mon expérience, et participer au développement de nouveaux diplômes.