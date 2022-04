Emmanuel MALAN

J'ai démarré par la vente et sciemment choisi d'intégrer un groupe international qui parie sur l'humain et permet des carrières évolutives.



Accor, puis Edenred m'ont donné l'opportunité d'exercer plusieurs métiers : allant du conseil en formation, en passant par la direction de filiales à l'international, la maîtrise d'ouvrage informatique et actuellement la gestion des ressources humaines.



J'ai plusieurs cordes à mon arc et comprends de quoi les entreprises sont faites et ce dont elles ont besoin. J'ai développé du savoir-faire en gestion des équipes, des opérations, des projets. J'ai vécu au siège et dans les filiales, au sein des équipes terrain et proche de l'équipe de direction, en France et à l'étranger.



L'important est la richesse que l'on tire de ces expériences pour gagner en prise de recul et prendre les décisions que l'on veut pertinentes.



Mes compétences :

Gestion de projets

Management

Maîtrise d'ouvrage

Ressources humaines