Emmanuel MANDART

Entreprenant, je suis avant tout une personne de projet. C'est le plaisir d'élaborer un projet et de le suivre jusqu'au bout qui m'a toujours guidé dans mon parcours universitaire, professionnel et personnel atypique.



Loin d’être perdu, je n'ai plutôt jamais cesser de chercher. Chercher à être sur que je n'étais pas perdu. Diplomé d'un Baccalauréat Scientifique, j'ai d'abord tenter ma chance dans un domaine artistique en suivant parallèlement des études informatiques. Le DUT en poche, c'est le projet artistique qui l'emporta sur la carrière d'ingénieur international en Informatique.



Mais la réalité rattrapa le rêve, et c'est la dureté de la vie qui me ramena vers une remise en question de mon avenir, trouver un projet plus concret, plus réaliste.



Être animateur puis directeur de centre de vacances ont été mes échappatoires professionnels estivaux depuis l'age de 17 ans et jusqu'à encore aujourd'hui. Le contact avec les enfants, les projets que l'on pouvait entreprendre le temps d'un été m'ont toujours plu. Et c'est ce goût évident qui m'amena vers des études en Education. Un bon moyen d'allier mes deux passions le théâtre et les enfants. Un beau et concret projet était né, devenir enseignant.



Oui mais voilà, une passion avait été mise de coté: l'informatique. C'est en Master I Recherche que je réussis à intégrer celle ci par un pur hasard, une découverte qui va devenir une évidence: les "Serious Games". Tout y est, tout m'emballe, le projet d'une vie surement.



Alors voilà, touche-à-tout, moderne et curieux, entreprenant, créatif et inventif, avide d'apprentissages et de rencontres, leader, rigoureux, je suis cet homme qui rythme sa vie de projet dans un projet de vie plus globale: l'épanouissement, avec l'accomplissement en point de mire.



Mes compétences :

Design

Didactique

Education

Game design

Multimedia

Serious Game