Emmanuel MARILL

Après l'EM Lyon, j'ai travaillé 2 ans chez LVMH comme Chef de Zone à l'Export, j'ai donc géré sur l'Afrique et le Moyen Orient, le P&L de la marque KENZO Parfums. Puis, j'ai intégré l'équipe de consultants de Roland Berger en 2007, pour renforcer mon expertise sur les Biens de Consommation et la distribution et développer de nouvelles compétences dans le tourisme ou le web à travers des problématiques opérationnelles et stratégiques.



Mes compétences :

Achats

Business

Business development

COMMERCE

Cosmétique

Créativité

Entrepreneurship

Export

Finance

Internet

Luxe

Management

Marketing

Organisation

Retail

Start up

Stratégie