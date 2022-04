Emmanuel Marilly est ingénieur de recherche à Alcatel-Lucent Bell Labs France. Il est docteur de l’université du Havre dans la spécialité « Génie informatique, automatique et traitement du signal ». De 1999 à 2000, il a été attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’université du Havre. Depuis 2000, il a respectivement travaillé pour Alcatel-Lucent Recherche & Innovation et Alcatel-Lucent Bell Labs dans les domaines suivants : diagnostic réseau, gestion de réseau, gestion de la qualité de service et du SLA, télévision mobile interactive/DVB-H , internet des objets, technologies affectives, plateforme distribuée établissant un pont entre les écrans TV, les téléphones mobiles, l’accès haut débit, les contenus multimédia et les applications communautaires.



Mes compétences :

Video IP

Java

Python

Traitement d'images

Traitement du Signal

Intelligence artificielle