Emmanuel MATHIAS

5 ans à la fnac, passage eclair à la SNCF, Décathlon et au 3 suisses (si si), puis 9 ans et des poussières chez Apple, un passage eclair dans une boite de Virtualisé qui dépote, et une maison en bois au bord d'une montagne en Ardèche plus tard, je reviens aux affaires.

J'ai agité le carnet d'adresse dans le dock de mon macbook Air et j'ai fait sérieusement travaillé mon circuit neuronal. Ce qui arrive est plutot sympa...

Créer une boite d'apps mobile et laisser enfin libre court à prendre soin de l'expérience utilisateur et du design.



Mes compétences :

Vente

Informatique

Marketing

Merchandising

Management

Développement commercial

Keynote

Prise de parole