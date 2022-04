Emmanuel MAUDUIT

PDG et propriétaire de FMB Technologies



Groupe industriel spécialisé dans l'injection plastique et les moules

170 personnes, CA 15 M€

4 sites industriels (3 en France, 1 en Roumanie)



Principaux marchés: Automobile, Bâtiment et électricité, Pharma, Cosméto



Conception de pièces plastiques

Conception, réalisation, mise au point, maintenance et modification de moules pour l'injection plastique ou la fonderie aluminium sous pression.

Injection plastique et assemblage