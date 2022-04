Emmanuel MEIRIEU

Né à Versailles en 1976.



Etudes de philosophie et de droit.



En 1999, avec une aide de la Fondation Beaumarchais, il écrit et met en scène son premier spectacle aux Subsistances, à Lyon : Alice aux pays des horreurs, une version gore et glamour du célèbre roman, qui sera le premier volet de la trilogie des Chimères amères, une relecture acide et personnelle de 3 contes de fées. Suivront La petite fille aux chalumeaux et Peter… Pan ! .



Il a depuis présenté 9 mises en scène originales au théâtre la Croix-Rousse à Lyon, à Bonlieu, l’Espace Malraux ou l’Hexagone, scènes nationales, à l’Atelier du Rhin, Centre Dramatique National de Colmar, à l'Opéra de Lyon, au théâtre des Célestins ou au Festival des Nuits de Fourvière. Parmi elles, A gun for Electre et Wanted Médée dead or alive, des adaptations western des chefs d’œuvres de Sophocle et Sénèque.



Il se consacre désormais au répertoire contemporain international : après Mojo, créé à l’Elysée en mai 2004 et repris à l’amphithéâtre de l’Opéra de Lyon, il a présenté, pour la première fois en France, The night Heron de Jez Butterworth. En mars 2008, il met en scène American Buffalo de David Mamet, avec Yann Collette. Son dernier spectacle, « De Beaux Lendemains » d’après le roman de Russel Banks, comptait dans sa distribution Richard Berry, Nicole Garcia, Hippolyte Girardot et Judith Chemla. Il sera repris aux Bouffes du Nord en juin 2011 avec Catherine Hiegel.



Il a également fait la direction artistique des séries télévisées Les Bougon, réalisée par Sam Kaarman, et Kaamelott, où il interprète, dans la dernière saison, le second rôle au côté de Patrick Chesnais, Tcheky Cario, Pierre Mondy, Alexandre Astier...



