Emmanuel MERLE

Représente le maître d'ouvrage (SDIS21) lors d'opération de rénovation, extension ou construction de centre de secours : réalisation des études de faisabilité / rédaction du programme de Maitrise d'oeuvre / Choix du maitre d'oeuvre / suivi et avis lors de la phase d'études / suivi lors de l'exécution des travaux / participé aux réceptions... etc



Lors de travaux de moindre importance, rempli les missions de maitrise d'oeuvre.



Maintenance et entretien de l'ensemble des casernes situés dans le groupement Nord de la Côte d'Or.



Mes compétences :

AutoCAD