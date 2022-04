Emmanuel Moreaux, né en 1967 en région parisienne, est issu d'une famille d'artistes par procuration : Jean Moreaux peintre, Else Raasum sculpteur, Jean-claude Belissard ...

Bercé dans le milieu de l'art "moderne", il est initié à la lecture et l'interprétation de différentes formes d'art.

Une première exposition lui a permis d'être reconnu pour son expression picturale et à donné lieu à une parution dans les éditions Glénat dans la revue l'Alpes sur une oeuvre ressentie comme étant un reflet photographique du roman La bête humaine d'Emile Zola.



