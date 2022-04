Emmanuel MOSCATELLI

Bonjour,

je me présente je suis un jeune homme qui aime les defis ambitieux, rigoureux, ponctuel avec un tres bon relationnel avec les collaborateurs et les interlocuteurs,

je cherche toujours à améliorer mes compétences pour aller toujours plus loing.

Alors si vous cherchez quelqu'un de dynamique contactez moi.



Cordialement



Mes compétences :

Facturation

Management

Suivi de chantiers

Gestion des stocks

Gestion de la relation client