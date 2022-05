Romain LAFONT

Actuellement Chef de Secteur pour Compass Group France, j'ai effectué l'ensemble de ma carrière dans le milieu de l'agroalimentaire et de la restauration collective sur des postes à responsabilités.

Aprés des débuts dans la logistique de livraison en cuisine centrale, j'ai rapidement eu la chance de pouvoir évoluer vers des postes de direction.

J'ai ainsi pu acquérir de solides connaissances en managment de personnel, suivi / fidélisation de portefeuille client et gestion économique.

A ce jour je manage 160 collaborateurs, et pilote un périmètre de 14.5 M€ , comportant plusieurs cuisines centrales.



Mes compétences :

Restauration collective

Agroalimentaire

Médical

Logistique

Gestion

Restauration

Qualité