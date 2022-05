Nicolas LAJOUS

Avec mon épouse nous vous proposons à partir de nos chambres d'hôtes;

- Des séjours de chasse à l'approche du chevreuil, à la grive et au petit gibier sédentaire.

- Des stages de préparation du foie et du canard gras

- Séjours de pêche



Nos chambres d'hôtes sont situées dans le gers à côté de Samatan palais du foie gras et a seulement 40 minutes de Toulouse.

Vous êtes hébergés dans l'ancienne étable du moulin entièrement réaménagée avec tout le confort moderne.



Nous servons a notre table d'hôtes essentiellement des plats à bas

de canard que nous partageons avec nos convives.



Sur place lac et rivière campagne.



Mes compétences :

Chambre d'hôtes

Guide

Pêche

Voyage