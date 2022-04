Emmanuel NAUD

√ Responsable des télécoms



- Tenue des budgets des télécoms et élaboration de tableaux de bord

- Elaboration et présentation de projet

- Mise en place et administration système visioconférences

- Mise en place et administration de PABX et IPBX,

- Mise en place et Procédure PRA

- Analyse des besoins des utilisateurs (nouvelles technologies)



√ Responsable de Hotline



- Management d’une équipe de 3 personnes

- Diagnostic des pannes réseaux (Switch, routeurs, etc.)

- Intervention Niveau 2 et Niveau 3

- Administration exchange 2003 et 2003 serveur

- Planification et migration OS Nt4 vers Xp



√ Achat matériels, Informatique et télécom

- Analyse et gestion des couts