Emmanuel OLIGO

18 ans de management de réseaux de distribution B2B national et international

• Détection et création de réseaux de distribution - national et international

• Conseil en management et en développement d’activités

• Développement commercial, y compris dans de nouveaux segments de marché

• Direction d’activités commerciales et gestion des équipes commerciales et marketing

• Mise en place de stratégies commerciales, à court et moyen terme

• Développement et fidélisation de partenaires





Mes compétences :

Gestion de réseau de distribution – B2B

Stratégie et développement de solutions techniqu

Mise en place politique commerciale internationale

Conseil en stratégie de développement d'activités