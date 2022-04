Emmanuel PAJOT

Géologue spécialiste en Géomatique et en Télédétection, depuis 13 ans en charge de la réalisation/gestion de projets opérationnels ou de recherche dans le domaine du pétrole et du gaz.



J'ai démontré ma capacité à travailler étroitement avec les utilisateurs finaux et à délivrer des services conformes aux attentes. J'ai acquis une solide compétence en gestion de projet en développant une approche multidisciplinaire et innovante.



J'aime travailler en équipe, développer les compétences de mes collaborateurs et souhaite participer au développement de la télédétection.



Mes compétences :

Remote sensing

Chargé de projet

Géologue

Radar

Gaz

Pétrole