Emmanuel PECH

Adepte intègre de la démarche scientifique au service de:



•L'implémentation de stratégies de Validation exhaustives et de Méthodologies éprouvées de Gestion de Projet Itératives & Efficientes (Résultats vs. Moyens).



•La qualification et l'amélioration des solutions informatiques dédiées aux Sciences de la Vie, dans le cadre d'un Management optimal du Cycle de Vie du Produit.



•La résolution raisonnée de la Stratégie de Commercialisation du Produit en une feuille de route Marketing & Qualité afin de rendre les nouvelles Fonctionnalités le plus systématiquement Actionnables par les commerciaux et leurs clients ciblés, et cela grâce à une offre dont la Robustesse est la plus reproductible.



Objectif permanent: "Quality by Design".

----------------------------------------------------------



C'est à dire un système 'Global enabled', alliant Performances, Ergonomie, Maintenabilité et une parfaite Adéquation avec les Métiers de la R&D.





Core Competencies:

-----------------------------

•Résolution de Problèmes & Management de la Complexité et du Changement

Biosciences/IT/Sales&Marketing - Stratégie et Tactiques/Team Building

•Engagement et Leadership

•Gestion de Projets

•Organisation/Planification/Coordination/Documentation/Maîtrise coûts et délais/Pilotage et Animation de Réunions/Reporting

•Recherche Marketing

•Expansion Commerciale & Ventes Complexes.

•Management des équipes de Tests 'offshore' ou 'onsite'

/Chine/Japon/Corée/Inde/France

•Recueil/Compréhension fine des Besoins Utilisateurs

•Maîtrise d'Ouvrage - UML 101

•Lead Generation & Qualification

•21 CFR part 11 (FDA)

•ISO 9001:2008-2011

•Agile:Scrum,Kanban,6Õ/DMAIC.

•Java, JavaScript,SQL, Plateformes J2EE

•SOA

•Entretien Découvertes Prospects & Clients

•Présentations Produit

•Rédaction FR-EN de Documentations Techniques & Commerciales - Contexte International.

Réponses/'Propal' aux RFPs/Mailings/Spécifications Fonctionnelles/Project Plan/Quality Plan, etc.



Intérêts connexes:

---------------------------

Je suis le plus généralement intéressé par tous les aspects de l'entreprise et organisations Pro/B2B: Stratégie & Management - Marketing - Ressources Humaines - Développement Commercial - Management du Changement - Management de la Qualité, Culture & Valeurs d'Entreprise à vocation Globale, Media Sociaux, etc.

N'hésitez pas à me contacter, pour échanger des idées, des opportunités, sur ces sujets.



Merci de votre Visite. A Bientôt.



Mes compétences :

Project Management

IT

Leadership

Marketing

Solution selling

Assurance Qualité

International

Development

Global Communication