Emmanuel PEREZ

Consultant Expert RH - Master 2 Pro Management de l'Emploi & des Ressources Humaines. Consultant Habilité CARSAT, DIRECCTE, et retenu par l'ANACT sur des Missions de conseil en Organisation RH et Santé et Qualité de Vie au Travail. Intervenant Spécialisé Risques Professionnels dont Risques Psycho-sociaux. Constitution de dossiers juridiques et lien avec Cabinets d'avocats Partenaires. Titulaire de l'habilitation IPRP (intervenant en Prévention des Risques Professionnels) Technique et/ou Organisationnelle. 20 ans d'expériences dans le conseil en ressources humaines, initialement orienté vers le recrutement et le maintien en emploi de personnes handicapées, j'ai pu diversifier mes compétences pour les étendre à l'ensemble des domaines de la GRH.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Conseil

Formation