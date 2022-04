Emmanuel PHILLIPE

Responsable commercial vente du progiciel GIMA

(gestion de patrimoine et des services techniques)

Mission :

•Définition de la stratégie,

•Interface entre le marché et la Direction Technique,

•Prospection et suivi d’un parc de 60 clients sur la France entière (Villes, Conseils Régionaux et Généraux et SDIS).



Résultats : Contrats New business avec les Villes de Charleroi, Nancy, Nantes-Métropole, Fréjus, Fécamp, le Conseil Régional d’Auvergne, Les Conseils Généraux de Vendée, Guyane, Hérault, Ardèche, Aisne, Loire-Atlantique, Haute-Marne, Eure, Seine-Maritime, Lot et Garonne…



Extension de l’activité Gima au suivi d’activité routière et à la gestion de parc véhicules et engins en remplacement des logiciels de la DDE (MR4G). Migration des comptes en version Web.