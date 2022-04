Emmanuel PIC

Seize années d’expériences de la vente dans le domaine du Dispositif Médical m’ont permis de développer un certain talent pour la négociation, un esprit d’initiative et une culture du résultat.



Fort aujourd’hui de maitriser le fonctionnement et le circuit de décisions du monde hospitalier, mes excellentes aptitudes relationnelles me permettent de construire et d’entretenir des partenariats solides et durables avec l’ensemble de mes interlocuteurs.

La passion qui m’anime pour les produits de technologies de pointe me positionne en tant expert dans mon métier.



Je souhaite mettre au service d’une société innovante toute la valeur ajoutée de ma culture d’entreprise et donner une véritable impulsion à ma carrière à travers un poste qui me permettre d’assouvir ma passion pour le secteur de la santé et le travail en équipe autour de projets stratégiques.







Mes compétences :

Véritable professionnel du bloc opératoire

Maitrise de l’Argumentaire commercial

Fortes connaissances des circuits hospitaliers

Solide expérience de la vente des DM

Grande rigueur pour gérer un secteur

Efficacité dans le Reporting

Fortes compétences techniques et scientifiques

Habile négociateur