Je suis Directeur de l'agence Viseo Technologie de Lyon (ex Objet Direct).



Viseo technologies est un Cabinet de Conseil & Services expert des nouvelles technologies, du génie logiciel objet, du web et du mobile. Viseo Technologie (filiale du Groupe VISEO /Array) est une entreprise de services du numérique (ESN) spécialiste de la réussite des projets logiciels agiles.

Nous sommes plus de 400 ingénieurs spécialistes des processus de conception et de développement logiciel et notre expertise couvre :

• L’architecture

• La conception et la modélisation

• Le développement back, front end et mobile avec les langages et les framework de référence du marché

• Le big data

• L’agilité



Nos clients, grands comptes ou grands organismes publics, nous consultent pour :

- les conseiller : nous aidons les DSI à trouver les meilleurs leviers pour transformer leur SI et répondre à leurs nouveaux challenges métiers

- réaliser des projets innovants (web, mobile, big data), en mode agile, avec engagement qly/qty, en intégrant leur Time To Market

- se former et être accompagnés (coaching) : nous sommes des spécialistes de la formation, nous proposons plus de 50 cours consacrés aux technologies et aux méthodes innovantes et nous proposons des missions de coaching opérationnel

Pionnier des méthodes agiles depuis plus de 10 ans, la société dispose d'une usine logicielle, la Lean Factory, pour délivrer en mode agile des applications web innovantes.



Vous pouvez me contacter :

- par Viadeo, via une demande de mise en relation,

- ou directement par mail à l'adresse emmanuel.pires@viseo.com.



Plus d'infos sur notre société :Array