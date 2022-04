Emmanuel PIVOT

Plus de 20 ans d'expérience France & Export au service de clients industriels dans toute la diversité des fonctions commerciales (prescription, vente et après vente, avec une excellente expertise technique et de management global de centres de profits sont des atouts que je souhaite mettre au service d'une PME ou filiale Rhône alpine qui souhaite avant tout dynamiser son activité commerciale.



COMPETENCES PROFESSIONNELLES_



Gestion (stratégie & mise en œuvre, ressources financières, techniques et humaines…).

Management (encadrement, animation, coordination, contrôle et analyse des écarts…).

Commercial (démarche globale de la prescription au SAV, marketing, négociations…).

Expertise technique (électricité, génie climatique, sanitaire, mécanique, informatique…).



Mes compétences :

Animation

Commerciale

Communication

Direction commerciale

Direction Filiale

Direction générale

Encadrement

Formation

Management

Management de transition

Management opérationnel

Marketing

Recrutement

Stratégie

Stratégie commerciale