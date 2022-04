Emmanuel QUIBLIER

Après 16 années d'expérience industrielle en qualité de responsable production et logistique, je suis aujourd’hui activement à la recherche d’une nouvelle opportunité professionnelle, avec comme projet de me positionner sur une fonction de manager d’une équipe pluridisciplinaire (responsable de production, directeur des opérations, responsable supply chain, directeur de site), accompagnant la croissance et le développement d’une entreprise et de ses hommes.



Mes compétences :

Sauveteur secouriste du travail

Lean

Gestion de la production

Kaizen

Amélioration continue

Logistique industrielle

5S

Organisation du travail

Lean Six Sigma

Amélioration de la productivité

Pilotage de la performance

Organisation industrielle