Emmanuel REGOLLE

Directeur des Systèmes d Information dans la distribution multicanale,

j'y ai créé une DSI au service de plusieurs marques, avec un système et une équipe uniques,

accompagnant les projets de développement et de transformation des business.

Après un parcours dans des secteurs d activité variés (Industrie, Finance, Agroalimentaire) au sein de filiales de grands groupes internationaux, et une récente mission de conseil,

je souhaite mettre mon expérience de manager d équipe ayant un fort sens du client interne et externe, et des grandes qualités relationnelles et de communication, au service d un nouveau business.



Mes compétences :

Business

COMMERCE

DSI

E commerce

Gestion du changement

Informatique

IT strategie

Management

Retail

Stratégie

Système d'Information

Project management