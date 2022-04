Emmanuel RIVERY

FORMATION :

2000 : Ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure de Technologie des Biomolécules de Bordeaux. (ENSTBB) : Production, purification et caractérisation de biomolécules.



1998 : Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Tours : Maîtrise statistique de la qualité, Management et Economie des PME et PMI, Communication.

Institut de Formation Continue d’Indre et Loire (IFCIL), Tours : Assistant Qualité normes ISO 9000.



1997 : Maîtrise de Biochimie (options Microbiologie et Immunologie), Tours.





EXPÉRIENCES :



2007 : Coordonnateur Régional Production des Produits Sanguins Labiles (PSL).



- Gestion du Service de préparation des PSL selon les Bonnes Pratiques de Préparation, les directives Afssaps et la Norme ISO 9001.

- Management de 35 personnes sur trois sites (techniciens, biologistes, médecins).

- Relations étroites avec la direction régionale et les coordinateurs de services proximales.

- Implications dans différents projets nationaux : Automatisation et RFID.

- Implications dans différents projets internationaux : International Society Blood Transfusion et European Blood Alliance.

- Optimisation de la production (Lean, 5S, MSP, Investors In People)



Coordonnateur Régional Logistique des Produits Sanguins Labiles (PSL).



- Management de 10 personnes. (techniciens, chauffeurs, employés)

- Gestion du Service de Logistique des PSL selon les BPP, les directives Afssaps et la Norme ISO 9001 V2000.

- Gestion et Mise en place des Appels d’Offres Régionaux.

- Mise en place de l’externalisation de l’activité.



2000 : ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE - Meylan

Ingénieur Applications, Secteur Normandie



1999 : VALIGEN - Paris la Défense (Stage,7 mois, 07/99 à 02/2000). Start-up en Biotechnologie.

Constructions moléculaires et purifications de protéines à haute valeur ajoutée.



1995 : HOPITAL UNIVERSITAIRE BRETONNEAU - Tours (stage de 2 ans)

Services de Génétique et de Biochimie (INSERM U316).

Laboratoire de Biophysique et RMN (CNRS).

Laboratoire d'enzymologie et chimie des protéines (CNRS U117).



1992 : BANQUE SOFINCO - Tours (5 ans, de 1992 à 1997). Assistant commercial bancaire.



Mes compétences :

VSM Hoshin 5S SMED Qualité PIC/PDP ERP Kanban

Supply chain management

Lean six sigma

Production

Supply chain